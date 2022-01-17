Türkiye Meteoroloji'den Van ve Hakkari'ye hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den Van ve Hakkari'ye hava durumu uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Van ve Hakkari'ye hava durumu uyarısı

Meteoroloji Muş ve Bitlis çevrelerinin salı, Van ve Hakkari çevrelerinin ise çarşamba günü itibarıyla yeni kar yağışlı olacağını duyurdu. Meteoroloji, Van ve bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

17 Ocak 2022, Pazartesi 15:47 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü, bölgede yüksek kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan, eğimi dik yamaçlar için Çığ riski uyarısında bulundu. Bölgede oluşabilecek çığ tehlikesine karşı yetkililer ile bölge halkının dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

TABAKA ÇIĞLARINA DİKKAT!

Açıklamada; Muş ve Bitlis çevrelerinin salı, Van ve Hakkari çevrelerinin ise çarşamba günü itibarıyla yeni kar yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği belirtilirken, eski kar kütlesi üzerine yeni kar birikintisinin oluşmasına bağlı meydana gelmesi muhtemel tabaka çığlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan bölgede mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde Buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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