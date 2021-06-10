Türkiye Meteoroloji'den yağış uyarısı! 10 Haziran 2021 hava durumu raporu

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 10 Haziran 2021 hava durumu raporu

Türkiye

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 10 Haziran 2021 hava durumu raporu

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada ülke genelinde parçalı ve yer yer bulutlu bir havanın beklendiği belirtildi. Trakya'da ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte 10 Haziran 2021 il il hava durumu raporu...

10 Haziran 2021, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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10 Haziran hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji'den gelen açıklamaya göre bugün Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Son hava durumu tahminleri ile yağış uyarılarına devam eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü perşembe günü sıcaklıkların ülke gelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. 

 MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir'in kıyı kesimleri dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Hatay dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu, Düzce kıyıları ile Bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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