Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ülke genelinde yarın hava parçalı çok bulutlu olacak.
04 Nisan 2020, Cumartesi 21:50 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara’nın kuzeyi ve batısında kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
AA