Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın kuzeyi ve batısında kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AA