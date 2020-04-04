Türkiye Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yağış uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ülke genelinde yarın hava parçalı çok bulutlu olacak.

04 Nisan 2020, Cumartesi 21:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın kuzeyi ve batısında kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgarın, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Eğitim seviyesi ilkokul 4 olan ülkede salgın...
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Türkiye’ye ilave 30 bin test imkanı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ne büyük bir felaket yaşadığımızın farkında mısınız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vaka sayısını açıkladı