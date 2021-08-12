Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Erzincan'ın kuzey ve batısında beklenen yer yer kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Tunceli'de 32, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 28, Erzurum'da 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

AA