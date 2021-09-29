Türkiye Meteoroloji'den yağış uyarısı! 'Çok kuvvetli olacak'

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 'Çok kuvvetli olacak'

Türkiye

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 'Çok kuvvetli olacak'

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi. Prof. Dr. Orhan Şen hava sıcaklıklarının hafta başında 3-4 derece artacağını belirtti.

29 Eylül 2021, Çarşamba 11:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Burdur, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı, Konya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay ve Kırklareli kıyıları ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yağış İstanbuldan Artvine kadar karadeniz bölgesinde ve Akdenizde Toroslarda. Yağış Tabzon Rize Artvinde kyvvetli diğer bölgelerde hafif olacak. Rüzgar Marmara Ve kuzey Ege de kuvvetli deniz ulaşımını etkiler. Yağışlar önümüzdeki 3 gün bu şekilde Hafta başi sıcaklıklar 3-4 C artıyor" dedi.

RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Şeriat ve laiklik
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üç nokta
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Erdoğan-Putin zirvesi çok kritik
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP ne diyor?
Murat Çelik
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fuhuş rezaletinde şok detaylar! Pazarlık için çocuklarını da götürüyorlar