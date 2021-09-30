Türkiye Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi! Kuvvetli sağanak...

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi! Kuvvetli sağanak...

Türkiye

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi! Kuvvetli sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen'de Marmara'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış beklendiğini açıkladı.

30 Eylül 2021, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kastamonu, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hakkâri çevreleri ile Balıkesir ve Hatay'ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı ve doğu çevrelerinin Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 'Bugün İstanbul Marmara'nın kuzeyi orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur var. Yağış orta ve doğu Karadeniz'de kuvvetli (Kastamonu Sinop Samsun Rize Artvin)



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri, Samsun’un batı ilçeleri, Trabzon’un doğusu (Of, Hayrat, Dernekpazarı) ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kg/m²) olması beklendiğinden ani Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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