Eylül ayının ortasının gelmesiyle birlikte yağışlar daha etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 24°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 27°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 15°C, 31°C

Az bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık