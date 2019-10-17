Meteorolojiden yağmur ve sis uyarısı

Hava durumu 17 Ekim raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere yurdun birçok bölgesinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bununla birlikte başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde sis ve pusun da gün içerisinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 17 Ekim hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Diyarbakır ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı