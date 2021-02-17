Türkiye Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

Türkiye

Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

Vatandaşlar 'İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?' sorusunu merak ediyor. Meteoroloji'nin son açıklamasına göre yarın İstanbul'da kar yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, 'İstanbullu kar severlere maalesef kötü bir haber vereyim. Yarın sahillerde gün boyu hafif yağmur ve karla karışık yağmur görülecek, karlar eriyecektir.' dedi. İşte hava durumu detayları...

17 Şubat 2021, Çarşamba 14:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti terk ediyor. Hava durumu raporunda yarın kentte kar yağışının yerini yağmura bırakacağı ve hava sıcaklıklarının da artacağı belirtildi. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbullu kar severlere maalesef kötü bir haber vereyim. Yarın sahillerde gün boyu hafif yağmur ve karla karışık yağmur görülecek, karlar eriyecektir" ifadelerini kullandı. İşte son dakika hava durumu raporu...


Kar yağışı İstanbul'u terk ediyor

İstanbul, 14 Şubat pazar gününden bu yana etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışlarına veda ediyor. Meteoroloji'nin son raporunda hava sıcaklıklarının artacağı ve kar yağışının İstanbul'u terk edeceği belirtildi.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarın kentte sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul'da cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları da artacak. 



Ahmet Uçar: Maalesef kötü bir haber vereyim

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar sosyal medya hesabından İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama yaptı. Uçar mesajında "İstanbullu kar severlere maalesef kötü bir haber vereyim. Yarın sabah saatlerinden itibaren yeni gelecek zayıf bir sistem ile birlikte yüksek kesimler dışında özellikle sahillerde gün boyu hafif yağmur ve karla karışık yağmur görülecek, karlar eriyecektir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
'Kayağa gidiyorum' deyip intihar eden doktorun 5 sayfalık mektubu ortaya çıktı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Oturup konuşacağız acıyı paylaşacağız...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Örgüt’ün adı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye 50 yıl daha savaşsın istiyorlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
1996 Zap 2021 Gara
Murat Çelik
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Erkut Can
Gökyüzüne bak ama kar yağarken değil
Erkut Can
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emine Erdoğan, 'İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda konuştu