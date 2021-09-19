Meteoroloji tarafından haftalık yeni hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının azalması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yeni açıklanan hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklığı çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

YAĞIŞ YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK

Pazartesi ve salı günü belli bölgelerde görülen sağanak yağış çarşamba gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.

Yurdun kuzeyi başta olmak üzere Hatay, Nevşehir, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Kars, Gümüşhane, Bayburt'ta sağanak yağış etkisini gösterecek. Ankara ve İzmir'de ise sağanak yağış beklenmiyor.

Perşembe günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Cuma günü ise sağanak yağışın yurdun bir kısmını terk etmesi bekleniyor.



