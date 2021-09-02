Türkiye Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! 5-10 derece birden düşecek...

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! 5-10 derece birden düşecek...

Türkiye

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! 5-10 derece birden düşecek...

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı kentler için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Ülke genelinde sıcaklıkların 5-10 derece düşmesi beklenirken yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

02 Eylül 2021, Perşembe 10:19 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 5-10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları, İnebolu ile Sinop arası kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Van, Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yükseklerinde kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat, yüksekleri zaman zaman 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Ordu, Samsun'un doğusu ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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