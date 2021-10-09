Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 23°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AYDIN 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 25°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN 6°C, 26°C

Az bulutlu

KONYA 12°C, 27°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 17°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 26°C

Az bulutlu

VAN 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık