Meteoroloji'den yeni uyarı! Kuvvetli yağış ve rüzgar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 9 Ekim tarihli rapora göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Rapora göre Marmara (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
09 Ekim 2021, Cumartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Bilecik hariç) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 23°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AYDIN 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 25°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN 6°C, 26°C
Az bulutlu
KONYA 12°C, 27°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 9°C, 26°C
Az bulutlu
VAN 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık