Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde sis etkiliyken diğer yerlerde az bulutlu bir hava görülüyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyrediyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinde, kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor.

Denizlerde kuvvetli bir rüzgar yok. Çoğunlukla orta kuvvet ve altında esiyor. Marmara Bölgesinde gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık İstanbul'da 11, Bursa'da 16 derece ölçülüyor.

Ege Bölgesinde hava çok bulutlu, iç kesimlerde sis de etkili olacak. Sıcaklık kıyı kesimlerde 16-17 derecelerde seyrediyor. Perşembe günü havanın kapatması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinde güneş görülüyor. Sıcaklık Antalya'da 18, Adana'da 19 derece ölçülüyor. Perşembe günü de durum benzer şekilde olacak.

İç Anadolu Bölgesinin genelinde sis etkili. Sıcaklık Ankara'da 8, Kayseri'de 6 derece. Sisin etkisini Perşembe günü de sürdürmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 9-10 derecelerde ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeyinde gece sıcaklıklar sıfırın altında 10 derecelere iniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu, güneş görülüyor. Sıcaklık Gaziantep'te 15, Şanlıurfa'da 17 derece ölçülüyor.







