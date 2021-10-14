Türkiye Meteoroloji'den yeni yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 14 Ekim hava durumu...

Meteoroloji'den yeni yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 14 Ekim hava durumu...

Türkiye

Meteoroloji'den yeni yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! 14 Ekim hava durumu...

14 Ekim hava durumu raporu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Paylaşılan rapora göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken bazı bölgelerde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. İşte günün hava durumu tahminleri..

14 Ekim 2021, Perşembe 08:54 Son Güncelleme:
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Meteoroloji, 14 Ekim Perşembe hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Hakkari çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuzey kesimlerde kuzey ve batı, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


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