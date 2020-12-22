Türkiye Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde bu gece ve yarın gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor

22 Aralık 2020, Salı 18:41 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde ve yarın Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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Bu yerlerde yağışların 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar ile su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

AA

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