Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 06.00’dan itibaren 18 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Erzurum’un batı kesimleri ve Erzincan çevresinde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Kar kalınlığının 20 santimetre ve üzerinde olacağı öngörülüyor. Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Trakya’da kar etkili oluyor

Edirne’de öğleden sonra güneydeki ilçelerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde de etkili oluyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırıyor. Tarihi eserler, kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, park halindeki araçların üzeri beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü kentte, kar yağışının aralıklarla gece yarısına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Mahyatepe mevkisinde de kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle Kofçaz ilçesi beyaza büründü. Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ’da da kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimleri yağış nedeniyle beyaza büründü.

Balıkesir- Savaştepe karayolu, ’kar’ nedeniyle ulaşıma kapandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla Balıkesir- Savaştepe karayolu trafiğe kapandı.

Türkiye´nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Balıkesir´de de öğle saatlerinde başladı. Kar nedeniyle çok sayıda araç, Savaştepe- Balıkesir kara yolunda mahsur kaldı. Araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına Savaştepe Belediyesi´ne ait ekipler koştu. Ekipler, iş makinaları ile yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede, ayrıca yol açma ve tuzlama çalışmalarına da başlandı.

Öte yandan Balıkesir´in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe ile bağlantısı kesildi. Başta Savaştepe ilçesi olmak üzere, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde çok sayıda kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu ve ilçelerle bağlantısının kesildiği öğrenildi. İlçe belediyeleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi´ne ait iş makinalarıyla kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.





AA-DHA