Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada: "Cuma günü yağışlar Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde beklenmektedir" denildi.

Merkez ayrıca, tipi, eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve dona karşıda uyarıda bulunarak, muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önerdi.

Erzurum ve Erzincan

Meteoroloji’den Erzurum ve Erzincan çevrelerinde de yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 09.00’dan gece 23.59’a kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, yollarda görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

İHA-AA



