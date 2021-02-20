Türkiye Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Meteoroloji'den bazı bölgeler ve İstanbul için sarı uyarı yapıldı.

20 Şubat 2021, Cumartesi 16:59 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarı yayınladı.

Uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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