Türkiye Meteoroloji'den zirai don uyarısı: Perşembe gününe kadar sürecek

Meteoroloji'den zirai don uyarısı: Perşembe gününe kadar sürecek

Türkiye

Meteoroloji'den zirai don uyarısı: Perşembe gününe kadar sürecek

Yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayarak perşembe gününe kadar sürecek zirai don olayı beklendiği bildirildi.

18 Ocak 2021, Pazartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bu gece saatlerinden başlayarak perşembe gününe kadar sürecek zirai don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, zirai donun, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında hafif, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında orta, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında ise orta yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

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