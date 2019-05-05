Meteorolojik uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

05 Mayıs 2019, Pazar 10:22 Son Güncelleme:
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Meteorolojik uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 

Hava sıcaklıkları, iç ve batı kesimlerde değişmeyecek, doğu kesimlerde 4-6 derece artacak. 

EGE'DE FIRTINA

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. 

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege'de, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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