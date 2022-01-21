Türkiye Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar timleri alarma geçti

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar timleri alarma geçti

Türkiye

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar timleri alarma geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli’de etkisini gösteren kar yağışı, tırın yolda kalmasına sebep oldu. Büyükşehir ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı.

21 Ocak 2022, Cuma 23:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında Kocaeli’de akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar, Körefez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde tırın yolda kalmasına sebep oldu. Tırın yolda kalmasıyla trafiğe kapanan yol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan kar timleri de buzlanma ve yolları kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent genelindeki ilçelerde ve köy yollarında yol açma ile tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İtibar
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Valiliği’nden açıklama! Ali Yerlikaya talimat verdi