Türkiye Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dev dalgalar! Balıkçılar denize açılamadı

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dev dalgalar! Balıkçılar denize açılamadı

Türkiye

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dev dalgalar! Balıkçılar denize açılamadı

İstanbul’da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle Arnavutköy Karaburun'da dev dalgalar oluştu. Dalgalar limanda bulunan bir balıkçı teknesini batırdı.

08 Şubat 2022, Salı 19:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından fırtına ve yağış İstanbul genelinde etkisini sürdürüyor. Arnavutköy Karaburun'da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Fırtına etkisiyle oluşan dalgaların yer yer 5 metreyi aştığı görüldü. Dev dalgalar, limanda demirlenen bir balıkçı teknesini batırdı. Teknenin büyük bir bölümü suya gömülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Fırtına nedeniyle Karaburun’da bulunan balıkçılar da olumsuz etkilendi. Balığa çıkamayan balıkçılar teknelerini limana çekerek, çalışamadı.


Fırtına nedeniyle balığa çıkamadıklarını anlatan Rasim Çiçek isimli balıkçı, “Rüzgardan dolayı çıkılmıyor balığa, normalde çıkıyoruz. Bayağı rüzgar var burada tekne battı. Fırtına çok, bugün çıkamazsınız, çıkarsanız tekne batar” diye konuştu.

Perşembe gününe kadar balıkçıların çıkamayacağını anlatan tezgahçı Cesim Akpınar, "Birkaç gündür havalar sert, balık çıkmadı. Bugün hava çok sert çıkılmıyor, yarın da çıkamazlar Perşembe günü ancak çıkarlar. Bugün rüzgar çok” dedi.

İSTANBUL (İHA)

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