Meteoroloji’ye personel alınacak! Bakan Pakdemirli duyurdu…

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosunun açıldığını ifade etti.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Müdürlükte çalıştırılmak üzere yeni kadro açıldığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere 89 sözleşmeli mühendis ve 11 memur kadrosu açılmıştır. Göreve başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Açılan kadrolara ilişkin ayrıntıların Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor.

AA