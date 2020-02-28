Türkiye Meteroloji yağış uyarısı yaptı

Meteroloji yağış uyarısı yaptı

Türkiye

Meteroloji yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı ifade edildi. Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

28 Şubat 2020, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den gelen bir son dakika haberine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İHA


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