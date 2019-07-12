Metil alkol can almaya devam ediyor! Bu kez de Adana...

Rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K’ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 3 kişi yaşamını yitirmişti.

AA