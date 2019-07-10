Metil alkol kabusu sürüyor! Ölü sayısı arttı...

Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye  kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi

10 Temmuz 2019, Çarşamba 23:13
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Metil alkol kabusu sürüyor! Ölü sayısı arttı...

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu. "Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan C.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi süren H.A.C.B. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmi açıklanmayan diğer kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA

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