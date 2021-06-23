YouTuber Cansu Akın ile ilişki yaşadığı konuşulan Atiye dizisinin yıldızı Metin Akdülger'in, aşkı belgelendi.

Atiye, Şahsiyet, Muhteşem Yüzyıl ve MedCezir gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Metin Akdülger'in YouTuber Cansu Akın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, yaz tatilinde birlikte poz vererek aşklarını ilan etti.

Cansu Akın ve Metin Akdülger'e ise çok sayıda tebrik mesajı geldi. (TV100)



