Metin Akdülger'in sevgilisi Youtuber Cansu Akın
Ünlü oyuncu Metin Akdülger ile Youtuber Cansu Akın aşklarını ilan etti. Bir süredir dedikodular karşısında sessiz kalan çift, fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi.
23 Haziran 2021, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
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YouTuber Cansu Akın ile ilişki yaşadığı konuşulan Atiye dizisinin yıldızı Metin Akdülger'in, aşkı belgelendi.
Atiye, Şahsiyet, Muhteşem Yüzyıl ve MedCezir gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Metin Akdülger'in YouTuber Cansu Akın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, yaz tatilinde birlikte poz vererek aşklarını ilan etti.
Cansu Akın ve Metin Akdülger'e ise çok sayıda tebrik mesajı geldi. (TV100)
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