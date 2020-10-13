Usta oyuncu Metin Akpınar’ın hayatını konu alan “İyi ki Yapmışım” adlı belgesel sosyal medyada gündem oldu. Türk tiyatrosunun usta ismi Metin Akpınar’ın “İyi ki Yapmışım” belgeseli Cinemaximum Citys’de gösterime girdi. Selçuk Metin’in yönettiği, Zeynep Miraç’ın senaryosunu yazdığı, Metin Akpınar’ın hayatını konu alan “İyi ki Yapmışım” belgeseli TT olmasının ardından merak edildi.

İyi Ki Yapmışım belgeselini Tilbe Saran seslendirdi. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak, müziklerini ise Murat Evgin yaptı.

Belgeselde Demet Akbağ, Perran Kutman, Ferhan Şensoy, Nevra Serezli, Zeynep Oral, Suat Sungur, Demet Taner, Cihat Tamer, Kandemir Konduk, Selam Sonat ve Dikmen Gürün gibi isimler de katkıda bulundu.

İyi ki Yapmışım belgeseli, 39. İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde ilk kez ve Ekim ayındaki festival programında izleyicilerle buluşacak.

Aksaray 45. İlkokul (sonradan 1. İlkokul), Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ancak mezun olmamıştır.1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı.

İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel olarak oyunculuğa başlayan Akpınar, 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı.Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanındı.

Metin Akpınar'ın kısa süre süren bir evlilik yaptı. İlk kez 7 Şubat 1961 yılında Göksel Özdoğdu ile evlendi. İlişkileri uzun sürmedi ve çift ayrılık kararı aldı. Metin Akpınar'ın çocuğu yok.

Metin Akpınar'ın filmleri

Kafalar Karışık, Eve Giden Yol 1914, Kısık Ateşte 15 Dakika, Amerikalılar Karadeniz'de 2, Döngel Karhanesi, Çat Kapı (Hüsnü), Eğreti Gelin, Lorkestra, Rus Gelin, Abuzer Kadayıf, Baykuşların Saltanat, Güle Güle, Propaganda, Yerim Seni, Biz Bize Benzeriz, Namus Düşmanı, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Canım Kardeşim.