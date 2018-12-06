Metin Akpınar: Yolun sonuna geldim

Metin Akpınar, duygusal bir konuşma yaptı: Yaş 78 oldu. Yolun sonuna geldim gibi. Bir filmde oynayayım, gala yapayım istedim! Genç arkadaşlardan da teklif gelince, kıramadım.

KÜFÜRSÜZ KOMEDİ

55 yıllık oyuncu Metin Akpınar, “Afişte ustalar, gençlerin arkasında duruyor. Kızdınız mı?” sorusuna “Hayır. Geri planda kalmanın hiç önemi yok. Gençlerin yolu açılsın yeter. Kafam karışık değil, gönlüm rahat” yanıtını verdi. Perihan Savaş da “Küfürsüz bir komedi filmi çekilebileceğini gösterdik. Gençlerle olmak çok güzeldi, bize enerji verdiler. Elektriğimiz tuttu” diye konuştu. Galaya ilgi büyük oldu.

POSTA/Hakan Kırarslan