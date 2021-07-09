Metin Altıok şiirleri: Metin Altıok kimdir, kaç yaşında öldü?
Metin Altıok, sanat hayatına resim ile başlasa da otuzlu yaşlarından sonra yayımladığı şiirleriyle adını daha çok duyurdu. Lirik, duygulu ve melankolik şiirleriyle Metin Altıok, Türk edebiyatının unutulmaz isimleri arasına girdi…
09 Temmuz 2021, Cuma 10:43 Son Güncelleme:
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Metin Altıok 1941 yılında İzmir’de dünyaya geldi, 1993’te Ankara’da gözlerini hayata yumdu. Onno Tunç tarafından bestelenen ve Sezen Aksu tarafından seslendirilen Ah Kavaklar şiiri ise, Metin Altıok şiirleri arasında en çok bilinen eser haline geldi.
METİN ALTIOK KİMDİR?
Metin Altıok, 14 Mart 1941 tarihinde İzmir Bergama’da dünyaya geldi. Çocukluğu İzmir Karşıyaka'da geçen Metin Altıok Karşıyaka Lisesi’nden mezun olduktan sonra ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi.
Bingöl Lisesi'nde Felsefe Grubu Öğretmenliği yapan Metin Altınok, daha sonra Bingöl'ün Genç ilçesinde, Karaman Lisesi'nde felsefe öğretmenliğinde bulundu.
Metin Altıok, 2 Temmuz Sivas Madımak olaylarından ağır yaralı olarak kurtuldu ancak komadan çıkamadı ve 9 Temmuz 1993'te 52 yaşındayken Ankara'da yaşama veda etti.
Onno Tunç tarafından bestelenen 'Kavaklar' adlı eserini Sezen Aksu yorumlandı. Altıok’un vefatının ardından Sezen Aksu bu eseri Metin Altıok'a adadı.
METİN ALTIOK’UN EDEBİ TARZI
Metin Altıok’un edebi tarzı, lirik, melankolik, duyarlı yönü ağır basan şiirleriyle ön plana çıktı. Sanat hayatına resim ile başlasa da otuzlu yaşlardan sonra yayımlamaya başladığı şiirleriyle de sanat yelpazesini genişletmiştir.
Eserlerinde; Servet-i Fünun'dan, Ahmet Muhip Dıranas'a Ahmet Haşim'den, İkinci Yeni’ye ve 60'lı yıllar şiirinden etkilenmeler bulunuyor.
Bu kuşağın duygucu ve en romantik şairleri arasında Metin Altıok’un yalın bir dili vardır. Bununla birlikte, Altıok, anlaşılması güç olmayan simgeler kullanmayı ve benzetme yapmayı severdi.
METİN ALTIOK ŞİİRLERİ
- Bir acıya kiracı (1998-Bütün Şiirleri)
- Hesap işi şiirler (1993)
- Şiirin ilk atlası (1992)
- Alaturka şiirler (1992)
- Süveyda (1991)
- Gerçeğin öte yakası (1990, Cemal Süreya şiir ödülü)
- Dörtlükler ve desenler (1990)
- İpek ve klabtan (1987)
- Küçük tragedyalar (1981)
- Kendinin avcısı (1979, Ahmet Telli ile 1980 Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü)
- Yerleşik yabancı (1978)
METİN ALTIOK'UN "KAVAKLAR" ŞİİRİ SÖZLERİ
Ah kavaklar ah kavaklar
Bedenim üşür yüreğim sızlar
Beni hoyrat bir makasla
Ah eski bir fotoğrafta oydular
Onda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla tamamlar
Ah omuzumda bir kesik el ki hala
Hala durmadan kanar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Bedenim üşür yüreğim sızlar
Beni hoyrat bir makasla
Ah eski bir fotoğrafta oydular
Orda kaldı yanağımın yarısı
Kendini boşlukla tamamlar
Ah omuzumda bir kesik el ki hala
Hala durmadan kanar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar
Ah kavaklar ah kavaklar
Acı düştü peşime
Ah kavaklar ah kavaklar
Ardımdan ıslık çalar