Metin Altıok şiirleri: Metin Altıok kimdir, kaç yaşında öldü?

Metin Altıok 1941 yılında İzmir’de dünyaya geldi, 1993’te Ankara’da gözlerini hayata yumdu. Onno Tunç tarafından bestelenen ve Sezen Aksu tarafından seslendirilen Ah Kavaklar şiiri ise, Metin Altıok şiirleri arasında en çok bilinen eser haline geldi.

METİN ALTIOK KİMDİR?

Metin Altıok, 14 Mart 1941 tarihinde İzmir Bergama’da dünyaya geldi. Çocukluğu İzmir Karşıyaka'da geçen Metin Altıok Karşıyaka Lisesi’nden mezun olduktan sonra ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi.

Bingöl Lisesi'nde Felsefe Grubu Öğretmenliği yapan Metin Altınok, daha sonra Bingöl'ün Genç ilçesinde, Karaman Lisesi'nde felsefe öğretmenliğinde bulundu.

Metin Altıok, 2 Temmuz Sivas Madımak olaylarından ağır yaralı olarak kurtuldu ancak komadan çıkamadı ve 9 Temmuz 1993'te 52 yaşındayken Ankara'da yaşama veda etti.

Onno Tunç tarafından bestelenen 'Kavaklar' adlı eserini Sezen Aksu yorumlandı. Altıok’un vefatının ardından Sezen Aksu bu eseri Metin Altıok'a adadı.

METİN ALTIOK’UN EDEBİ TARZI

Metin Altıok’un edebi tarzı, lirik, melankolik, duyarlı yönü ağır basan şiirleriyle ön plana çıktı. Sanat hayatına resim ile başlasa da otuzlu yaşlardan sonra yayımlamaya başladığı şiirleriyle de sanat yelpazesini genişletmiştir.

Eserlerinde; Servet-i Fünun'dan, Ahmet Muhip Dıranas'a Ahmet Haşim'den, İkinci Yeni’ye ve 60'lı yıllar şiirinden etkilenmeler bulunuyor.

Bu kuşağın duygucu ve en romantik şairleri arasında Metin Altıok’un yalın bir dili vardır. Bununla birlikte, Altıok, anlaşılması güç olmayan simgeler kullanmayı ve benzetme yapmayı severdi.

METİN ALTIOK ŞİİRLERİ

Bir acıya kiracı (1998-Bütün Şiirleri)

Hesap işi şiirler (1993)

Şiirin ilk atlası (1992)

Alaturka şiirler (1992)

Süveyda (1991)

Gerçeğin öte yakası (1990, Cemal Süreya şiir ödülü)

Dörtlükler ve desenler (1990)

İpek ve klabtan (1987)

Küçük tragedyalar (1981)

Kendinin avcısı (1979, Ahmet Telli ile 1980 Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü)

Yerleşik yabancı (1978)

METİN ALTIOK'UN "KAVAKLAR" ŞİİRİ SÖZLERİ

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğrafta oydular

Onda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla tamamlar

Ah omuzumda bir kesik el ki hala

Hala durmadan kanar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Bedenim üşür yüreğim sızlar

Beni hoyrat bir makasla

Ah eski bir fotoğrafta oydular

Orda kaldı yanağımın yarısı

Kendini boşlukla tamamlar

Ah omuzumda bir kesik el ki hala

Hala durmadan kanar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar

Ah kavaklar ah kavaklar

Acı düştü peşime

Ah kavaklar ah kavaklar

Ardımdan ıslık çalar