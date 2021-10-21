Magazin Metin Arolat hayatında yaşadığı sıkıntılı günleri anlattı

Metin Arolat hayatında yaşadığı sıkıntılı günleri anlattı

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Metin Arolat hayatında yaşadığı sıkıntılı günleri anlattı

Geçtiğimiz hafta Şarkılar Bizi Söyler isimli eğlence programına katılan Metin Arolat şimdi ise TRT ekranlarına konuk oldu. Metin Arolat bir dönem yaşadığı sıkıntıları anlattı.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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49 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat TRT Müzik’de yayınlanan ‘İpek Yolu’ isimli programa konuk oldu. Program sunucu İpek Açar ile düet yaparak şarkılar seslendiren Metin Arolat bir dönem yaşadığı zorlukları anlattı.

METİN AROLAT YAŞADIĞI SIKINTILI GÜNLERİ ANLATTI

Metin Arolat açıklamasında “İşletme okuyordum ama bir reklam çekimi gördüm ve âşık oldum. İstanbul’a yönetmenlik için geldim. Ali Özgentürk film çekecek diye duymuştum. Cebimde 20 lira vardı ve film ertelendi. Amcamın evi vardı ama içinde eşya yoktu. Ben de bakkala gidip karton aldım, üzerinde yattım. Fakir edebiyatı değil bu, gerçekten yaşadım... Cebimde 20 lira vardı, günlük bir simit alıp yiyebiliyordum.”



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