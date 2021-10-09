Metin Arolat, Şarkılar Bizi söyler programına konuk olmasının ardından yeniden gündeme geldi. Medyanın birçok alanında birden çalışmalar yapan Metin Arolat, 90’lı yıllarda giriş yaptığı müzik dünyasında 5 albüm çıkardı. Ünlü isim aynı zamanda, Türk şairi Ali Mümtaz Arolat’ın torunu olarak da biliniyor…

METİN AROLAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

28 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, anne tarafından Çerkez, baba tarafından İstanbulludur. Baba tarafından “Hasan İzzet Paşa” “Ali Muhsin Paşa” ve “Çerkez Mehmet”in torunu olan Metin Arolat, aynı zamanda Mevlâna’nın da 23. kuşak torunudur. Dedesi 23 Temmuz 1897 Doğumlu ünlü Türk şairi “Ali Mümtaz Arolat”dır.

Lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayan Metin Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı ve bir reklam ajansında yönetmen asistanı olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra Amerika'ya giden ünlü isim burada part time işlerde çalışmanın yanı sıra University of Illinois'ta Reklamcılık eğitimi aldı.

Metin Arolat, Türkiye'de döndükten sonra Kanal 6, Star TV ve ATV'nin tanıtım bölümlerinde yönetmenlik yaptı.

1995 yılında Ayrılık Olmaz adındaki albümü ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat hem yönetmenlik hem reklamcılık hem de albüm çalışmalarına devam etti. Kendi kliplerini ve o dönemde Tarkan'ın kliplerini yöneten ünlü isim bugüne kadar toplam 5 albüm yayımladı.

METİN AROLAT’IN ALBÜMLERİ: