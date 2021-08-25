Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Televizyon ve sinema dünyasında birçok önemli projede rol alan emektar oyuncu en son Adını Feriha Koydum isimli dizide canlandırdığı Rıza karakteriyle büyük bir kitleye ulaşmıştı. Peki, Metin Çekmez kimdir? Metin Çekmez kaç yaşında ve neden öldü?

METİN ÇEKMEZ KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Sevilen sinema tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Metin Çekmez'in 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde 76 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

26 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Çekmez, Yeşilçam oyuncusu Dinçer Çekmez'in kardeşidir.

Gazetecilik eğitimi alan Metin Çekmez, kendi mesleğini yapmayı tercih etmedi ve oyunculuğa olan merakı nedeniyle bu alanda kendini yetiştirmeyi tercih etti.

1962 yılında 'Hamlet' isimli tiyatro oyununda sahneye çıkarak ilk oyunculuk deneyimini yaşayan usta oyuncu kendi deyimiyle dizi-film sektöründe 'alaylı' olarak yetişti.

1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu oldu.

1972 yılında 'Tatlı Dillim', 1973 yılında 'Yalancı Yarim', 1984 yılında 'Atla Gel Şaban' gibi bir birçok sinema filminin kadrosunda yer alan Metin Çekmez; 1993 yılında 'Süper Baba', 2006 yılında 'Binbir Gece', 2012 yılında 'Adını Feriha Koydum' gibi çeşitli televizyon dizilerinde seyircinin karşısına çıktı.

METİN ÇEKMEZ’İN OYNADIĞI DİZİLER

1986 - Perihan Abla

1993 - Süper Baba (Cevdet Aksu)

1994 - Zirvedekiler

1996 - Kurtuluş (Eyüp)

1998 - İki Arkadaş (Nail)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Haydar)

2003 - Baba (Tahsin)

2004 - Zümrüt (Süleyman)

2005 - Büyük Buluşma

2005 - Köpek (Mengene Hayri)

2006 - 2008 - Binbir Gece (Burhan Evliyaoğlu)

2006 - Kuşdili (Temel Reis)

2011 - 2012 - Adını Feriha Koydum (Rıza)

2013 - 20 Dakika

2014 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Ziya Yörükhan)

METİN ÇEKMEZ’İN OYNADIĞI FİLMLER