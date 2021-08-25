Magazin Metin Çekmez’in cenaze bilgileri belli oldu

Metin Çekmez’in cenaze bilgileri belli oldu

Magazin

Metin Çekmez’in cenaze bilgileri belli oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi. Çekmez'in cenazesi yarın Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yapan, bir yandan da dil kökü kanseri tedavisi gören tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu 2 çocuk babası Metin Çekmez, 2 hafta önce yazlığında fenalaşınca ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi gören Metin Çekmez, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekmez'in ölüm haberi, ailesi yakınları, oyucu dostları ve sevenlerini yasa boğdu.

Metin Çekmez'in cenazesinin, yarın ikindide Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Metin Çekmez, 26 Temmuz 1945'te dünyaya geldi. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir 'alaylı' olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı. Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Çekmez, Süper Baba'da oynadığı 'Fiko'nun ağabeyi Cevdet karakteriyle hafızalara yer etmişti. Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı.

Burhan CEYHAN - ( DHA)


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşk acısı ve kıskançlık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hadise'ye mi taş attılar?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Günlerdir yoğun bakımdaydı! Yeni haber geldi