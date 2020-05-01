Metin Hara Harry Potter gibi uçarken Adriana sorusu geldi

Kişisel gelişim uzmanı Metin Hara, Instagram’da yaptığı yayında ‘Harry Potter’ filmindeki Harry Potter (Daniel Radcliffe) gibi süpürgeye bindi. Filmin kahramanları ile kamyon arkası sözlerini birleştirdi. “Hogwarts’lısın dediler, kız vermediler” deyince, takipçileri “Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?”, “Adriana nerede?”, “Karantinada kıymetini anlamış olabilir”, “Hiç hal-hatır sordun mu?” diye esprilere başladı. Ne diyeceğini şaşıran Metin Hara sessiz kaldı.

Kamyon arkası espriler

Metin Hara’nın ‘Kamyon arkası Harry Potter’ esprileri:

‘Dumbledore bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin’,

‘Harry’nin bahtı kara Hermione’nin gönlü yara’,

‘Snape de sollardı’,

‘Yaklaşma muggle olursun, geçme pişman olursun’,

‘Sen Gryffindor’da doğan güneş, ben yollarda çilekeş.’