01.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Metin Hara Harry Potter gibi uçarken Adriana sorusu geldi

Metin Hara Harry Potter gibi uçarken Adriana sorusu geldi

Magazin

Metin Hara Harry Potter gibi uçarken Adriana sorusu geldi

Metin Hara, canlı yayında Harry Potter’ı böyle ti’ye aldığı sırada takipçilerinden gelen Adriana Lima esprileri karşısında şaşırıp sessiz kalmayı tercih etti. Müge Dağıstanlı / POSTA

01 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kişisel gelişim uzmanı Metin Hara, Instagram’da yaptığı yayında ‘Harry Potter’ filmindeki Harry Potter (Daniel Radcliffe) gibi süpürgeye bindi. Filmin kahramanları ile kamyon arkası sözlerini birleştirdi. “Hogwarts’lısın dediler, kız vermediler” deyince, takipçileri “Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?”, “Adriana nerede?”, “Karantinada kıymetini anlamış olabilir”, “Hiç hal-hatır sordun mu?” diye esprilere başladı. Ne diyeceğini şaşıran Metin Hara sessiz kaldı.

Kamyon arkası espriler

Metin Hara’nın ‘Kamyon arkası Harry Potter’ esprileri:

  • ‘Dumbledore bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin’,
  • ‘Harry’nin bahtı kara Hermione’nin gönlü yara’,
  • ‘Snape de sollardı’,
  • ‘Yaklaşma muggle olursun, geçme pişman olursun’,
  • ‘Sen Gryffindor’da doğan güneş, ben yollarda çilekeş.’

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sümer Ezgü canlı yayında tabureden düştü