Metin Hara: İnsanın cenneti sevdiklerinin yanıdır

Bolca çizgi film izlediğini belirten ünlü yazar, “Bu süreçte daha üretken hissediyorum. Uzun zamandır vakit ayıramadığım birçok şeyle ilgileniyorum” dedi. Covid-19 nedeniyle evlerimizde zaman geçirdiğimiz sürecin yalınlık hissiyle kendisine iyi geldiğini belirten Hara, “Süreç bittikten sonra ilk yapmak istediğim şey ailemi ve yeğeni görmek istiyorum. İnsanın cenneti sevdiklerinin yanıdır. Bu süreç yalınlık hissi ile bana iyi geldi. Artık otoparktaki aracın ya da giydiklerinin, taktıklarının bir önemi yok” dedi.

'Yüzleş, kız, üzül, gülümse, affet'

Tüm Dünya’yı sarsan Covid-19 salgını ile ilgili #evdekal çağırısının altını çizen başarılı yazar ve konuşmacı Metin Hara, “Kendi kendimize kaldığımız bir dönem. Yüzleş, kız, üzül, gülümse, affet… Ne olursa olsun sevgiden ve umuttan vazgeçme" diyerek MAG aracılığı ile mesajını yayımladı.







