Metin Hara kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Hara ne iş yapıyor?

Metin Hara, magazin dünyasının içinde yer almakla birlikte verdiği seminerler ve birebir uyguladığı seanslarla da tanınmış bir isim. Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesi olarak da çalışmalarına devam eden Metin Hara, aldığı eğitimler ve kaleme aldığı kitaplarla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor…

METİN HARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Metin Hara, ilkokulu 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladı, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitti.

Lisans eğitimini Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde tamamlayan Metin Hara, üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başladı, birçok ulusal ve global markanın yurtdışındaki ve Türkiye’deki ve tanıtım mecralarında yer aldı.

METİN HARA NE İŞ YAPIYOR?

Metin Hara, kendini enerji tedavileri konusunda geliştirmesinin ardından 5 yıldır, profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmalarına ağırlık verdi.

İnsan sağlığına olan "bütüncül" yaklaşımı, insan zihnine sığmayan engin bilgisi, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde "tıbben imkansız" sonuçlar aldı ve kısa zaman içinde tıp camiasında yankı uyandırdı.

Metin Hara bugüne kadar tedavisine yüzlerce insana yardımcı olarak hayatlarını değiştirdi ve tekniklerini 10 binden fazla insanla paylaştı. Birçok basın-yayın kuruluşu aracılığıyla milyonlara seslendi.

2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi amacıyla ağır hastalıkları olan insanlara bireysel seanslar ve seminerler yapmaya başlayan Metin Hara, 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrolünde oynadı. Filmdeki performansıyla 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü.

2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin Hara "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle toplu seminerler ve bireysel seanslarla insanların hayatına dokunmaya devam etti.

Metin Hara’nın kaleme aldığı ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, 2014 yılında sadece ilk 3 ayda 100.000'in üzerinde sattı, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kaldı.

Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, yetimhanelere, hapishanelere, huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çeken Metin Hara, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesi olarak da çalışmalarına devam ediyor.