Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı BİMER'e şikayet etti.





'Felsefemi anlatıyorum'

Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.





Metin Hara kimdir?

Kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitti.

12 yaşında kendi içsel yolculuğu için adım atan Metin Hara, bu süre boyunca birçok farklı öğretide eğitimler aldı. 2000 yılında babasının geçirdiği ağır bir trafik kazasında babasını 1 yıl sonra tekrar ayağa kaldıran fizyoterapistlerden etkilenip İstanbul Üniversitesi Çapa Kampüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümün’de eğitim görmeye başladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğu yaptı, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer aldı. 2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için insanlara konuşmalar ve bireysel seanslar yapmaya başladı. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görüldü. 2008 yılında “Trusthuman - İnsanagüven” projesini hayata geçiren Metin “Başka Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etti.

Türkiye'de birçok üniversitede, tıp fakültelerinde, sağlık kuruluşlarında etkinlikler düzenleyen Metin Hara, yurt dışında da birçok ülkede etkinlikler vererek sevgi ve düşünce gücünün insan sağlığı üzerindeki etkisini bilimsel ve uygulamalı olarak göstermektedir. 2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabını çıkartan Hara kişisel gelişim türündeki kitabın ikincisi olan 'Dem'den sonra 2018'de İyiliğin Hareket Hali ve İyiliğin Bilim Hali adında iki yeni kitap çıkarttı. Aynı yıl Trusthuman Academy’yi kurdu. Forbes'a göre en çok kazanan Türk yazarlar arasında yer alan Metin Hara, 2017 temmuz ayında Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ile aşk yaşadı.

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