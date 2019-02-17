Metin Kaya hayatını kaybetti! (Metin Kaya kimdir?

Metin Kaya, bir süredir kanser tedavi görüyordu.

Metin Kaya'nın cenazesi bugün ikindi vakti Üsküdar Şakirin Camii'nden kaldırılacak.

METİN KAYA KİMDİR?

11 Şubat 1961'de İstanbul'da dünyaya gelen Metin Kaya, küçük yaşlarda mandolin çalmayı öğrendi.

'Günüm Seninle Başlar' isimli ilk albümünü 1985 yılında yapan Kaya, ardından 'Barışmaya alıştık' albümünü çıkardı. 'Sıktı mı Canını' isimli albümü ile müzik piyasasında ses getiren Kaya'nın 'Nerde Trak Orda Bırak', 'Aklımı Seveyim', 'Ayrılacağım' gibi albümleri taverna müzik dinleyicisi tarafından çok sevildi.