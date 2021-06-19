Galatasaray’da 38. başkanlık seçiminin heyecanı devam ederken, başkan adaylarından Metin Öztürk de hem futbol camiasının hem de vatandaşların merak ettiği bir isim haline geldi. 45 yıldır Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan Metin Öztürk’ün üç çocuğu da lisanslı Galatasaray sporcusu…

METİN ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? METİN ÖZTÜRK NERELİ NE İŞ YAPIYOR?

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çalışma hayatına gazetecilik yaparak adım attı. Türkiye'nin en büyük yerli asistans şirketi Assist Line'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı olan Metin Öztürk'ün Sahip olduğu şirketlerin bünyesinde farklı alanlarda yayın yapan dijital platformlar, dergiler ve reklam-pazarlama şirketleri bulunmaktadır.

Hizmet sektörü ile birlikte Assist Line aracılığıyla Türkiye'de faaliyetlerine devam eden birçok sigorta şirketine asistans hizmet sağlayan Metin Öztürk, diğer yandan Galatasaray Divan Kurulu'nun en kıdemli üyeleri arasında yer almaktadır.

Öztürk'ün, Galatasaray sevdası Galatasaray Adası'nın 30 yıl boyunca müdürlüğünü yapan babası Süleyman Öztürk ile başladı. Bu durum kulüp içinde farklı görevler üstlenmesine aracı olurken, devam eden yıllarda da artarak devam etti.

45 yıldır Galatasaray Spor Kulübü Derneği Üyesi olan ve 2 dönem Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevini üstlenen Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray'da çok az kişiye verilen Onur Madalyası'nı kürek sporundaki başarıları ile kazanmış Kürek Federasyonu Eski Başkanı Çetin Öztürk'ün de ağabeyidir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Öztürk'ün oğlu Galatasaray Yelkencilik Şubesi Lisanslı sporcusu, her iki kızı ise Galatasaray Binicilik Şubesi sporcusudur.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Asil:

Bora İsmail Bahçetepe,

Nasuhi Sezgin,

Rıza Tevfik Morova,

Asena Yılmazkaya Dinçbaylı,

Erol Erkuloğlu,

İsmail Sarıkaya,

Nihat Kırmızı,

Emre Alkin,

Osman Aral,

Dikran Gülmezgil.

Yedek: