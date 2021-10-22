Veteranlar Dünya Judo Şampiyonası, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlendi. MFA Zonguldak Spor Kulübü milli sporcuları Metin Sönmez ve Murat Uzun organizasyonda yer aldı. 73 kiloda mücadele eden Metin Sönmez, finalde Rusya milli takımı sporcusu Vladimir Kobzar´ı uzatmada altın puan ile yenerek şampiyon oldu. Büyük sevinç yaşayan Sönmez, altın madalyayı Türkiye’ye getirmekten gurur duyduğunu söyledi.

DHA