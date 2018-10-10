Spor yazarı ve yorumcu Metin Tekin, Metin Tekin, 'beIN Teknik' programında Fenerbahçe'de yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'le ilgili konuştu.

Volkan Demirel ile benzer şeyleri yaşadığını belirten Metin Tekin, "Benim kadro dışı kalışımda Volkan ile benzerlikler vardı. Ben daha ağırını yaptım teknik direktörüme. Bir yönetici ile tartışmaya girmiştim. Sonra beni yöneticiler affetmedi ama taraftar 'Metin Beşiktaş'ta oynasın' dedi. Bundan sonra da Süleyman Seba beni affetti. Volkan'ın 16 yıllık bir deneyimi var. Yeni oluşumda olan bir yönetim için bu 16 yıllık deneyimini ifade etmesi fikrini söylemesi, yanlış dahi olsa karşılığı bu olmamalıdır. Tavır-üslup bilmiyorum orada yanlış yapmış olabilir. Bence o 16 yıllık deneyim değerlendirmeli, doğru üslupla oradan alınacaklar alınmalıdır" diye konuştu.