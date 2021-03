Metrekareye göre otopark dönemi

Her daireye bir otopark şartı getiren Otopark Yönetmeliği, daha önce 7 kez ertelenmiş, son tarih olarak 31 Mart 2021 belirlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sektörün tüm taraflarından talep ve görüş alarak, yönetmelikte değişikliğe gitti. ‘Otopark Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi.

DAİRENİN BÜYÜKLÜĞÜ

Yeni yönetmelikte her daire için bir otopark uygulaması yerine daire büyüklüklerine göre otopark şartı getirildi. Buna göre, 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80 ile 120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark yeri ayrılacak.

TİCARİ BİNALARDA

Ticari amaçlı binalarda da dükkan, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 olacak şekilde revize edildi. Marketlerde her 40 metrekare için 1, alışveriş merkezlerinde her 35 metrekare için 1 park yeri şartı geldi.

BODRUMU AYIRMAK ZORUNLU DEĞİL

Yönetmelikle otoparkların öncelikle bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırıldı. Talebe göre binanın bodrumunda, arka, yan ve ön bahçesinde veya bu bahçelerin altında otopark yapılabilecek.

Komşu parseller anlaşırsa bitişik olan bahçeler, aradaki duvar kaldırılarak ortak otopark olarak kullanılabilecek.

Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydıyla mekanik otopark yapılabilecek.

Parselinde otopark yapamayanlar, 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilecek.

Villalarda zorunlu otopark, herhangi bir asgari mesafe şartı olmaksızın herhangi bir bahçede (ön, yan ya da arka) karşılanabilecek.

ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN...

Yeni yönetmelikte, elektrikli araçlar da gündeme geldi. Yeni binalarda 1 Ocak 2023’e kadar en az yüzde 2, bu tarihten sonra yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirildi. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023’e kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren ise yüzde 10’a çıkarıldı.

‘BÖLGE’DE YETKİLER İLÇE BELEDİYELERİNDE

Büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri nedeniyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan değişiklik Otopark Yönetmeliği’nde detaylandırıldı. Bundan böyle bölge otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verildi. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç 3 yıl içinde yapma zorunluluğu getirildi. Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak yüzde 25’inin ruhsat aşamasında kalanının ise 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkanı sağlandı.

SİT ALANLARINDA CEP YÖNTEMİ

Sit alanlarında, mevzuat gereği parselde otopark ihtiyacının tamamen ya da kısmen karşılanamaması ve sit alanı sınırlarının yürüme mesafesinden daha geniş olması nedeniyle mevzuat uyarınca yürüme mesafesi içinde başka bir parselde de otopark yeri karşılanamadığının idaresince tespiti halinde, karşılanamayan otoparka ilişkin gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi yöntemlerle yol üzeri park düzeninin sağlanması hükmü getirildi.