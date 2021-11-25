İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda elindeki bıçakla kadın yolculara dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Emrah Yılmaz'ın emniyette verdiği skandal ifadeler ortaya çıktı. Özrü kabahatinden büyük olan Emrah Yılmaz, metroda saldırdığı kadınlardan şikayetçi oldu! Adliyeye sevk edilen Yılmaz hakkında karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük'e ifade verdi. Savcı Yörük'ün hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy-Tavşantepe Metro hattının Bostancı durağına kesici alet ile ulaştığı belirtildi. Yolculuk esnasında maske takma meselesi ile ilgili kimliği tespit edilemeyen bir kadın ile şüpheli Yılmaz'ın tartıştığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin araya giren müştekiler Senanur ve Nilgün Damgacı'yı darbedip bıçakla yaralamaya çalıştığı kaydedildi.









Şüphelinin elindeki bıçakla metro içerisindeki yolculara tehdit ve hakarette bulunarak olay yerinden ayrıldığı belirtilen sevk yazısında "Şüphelinin savunmasız gördüğü müşteki kadınlara saldırıda kullanıldığı takdirde öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eylemi şüphelinin işlediği suçun vahamet derecesini arttırmaktadır" denildi.

TÜM KADINLARIN ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKLARINA SALDIRIDIR

Şüphelinin yolcularla dolu vagon ve platformdan elindeki bıçağı teşhir ederek dolaşmasının halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçuna vücut vermesi şeklinde değerlendirildiği sevk yazısında vurgulandı. Sevk yazısında "Kent yaşamında insanların topluca bir anda bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" ifadeleri kullanıldı.

"KÜFÜR ŞİDDETTİR"

Sevk yazısında "Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçunu ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

3 AYRI SUÇTAN DA TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Suçun işlendiği yer, zaman dilimi, eylemin işleniş şekli ve suçta kullanılan alet bir bütün olarak değerlendirildiğinde kamera kayıtlarından da şüphelinin kararlığının gözetildiği vurgulandı. Savcı Yörük, şüphelinin 'Silahla tehdit', 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti. Emrah Yılmaz, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.



