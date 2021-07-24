Türkiye Metro seferleri normale döndü

Metro seferleri normale döndü

Türkiye

Metro seferleri normale döndü

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda çalışan metro aracında çıkan yangın nedeniyle durdurulan seferler yeniden başlatıldı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 20:20 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi. Bunun üzerine vatman, aracı Veysel Karani-Akşemsettin İstasyonuna çekerek yolcuları tahliye etti. Daha sonra patlamalar duyulan metroya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı. Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada ise "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." denildi.

Yürütülen çalışmaların ardından Metro İstanbul tarafından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

AA

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