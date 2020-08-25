Metrobüs yangını detayları ortaya çıktı: Hepimiz ölmüş olacaktık

Sarıyer’de garsonluk yapan 36 yaşındaki Emre Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metrobüsle Şükrübey’den Zincirlikuyu’ya gittiğini, aracın İncirli’deki viyadükten indiği sırada kendisinin de bulunduğu körüğün sol tarafındaki lastiğin büyük bir gürültüyle patladığını söyledi. Patlamanın ardından aracın çok şiddetli zikzaklar çizdiğini ve içeriye duman dolduğunu anlatan Keskin, "Zikzak yapmasına rağmen sürücü aracı bir yere çarpmadan durdurmayı başardı. O sırada yoldan çıkıp E-5’e de girebildik. Çok büyük bir facia yaşanabilirdi." dedi. Araç durur durmaz, içeriye duman dolmaya başladığını ve alevlerin göründüğünü belirten Keskin, o sırada içeride yaklaşık 70-80 kişi bulunduğunu kaydetti.

Çekiçle camları kırmak kimsenin aklına gelmedi

Aracın ön kapılarının açıldığını ancak orta ve arka kapının açılmadığını ifade eden Keskin, şöyle konuştu: "Ön kapı açılınca 30 kişilik grup öne yığıldı. O sırada birbirlerini itmeye başladılar, sıkışınca hiçbirisi çıkamadı. Bu kez camları yumruklamaya başladılar. O sırada araçta bulunan çekiçle camları kırmak kimsenin aklına gelmedi. Ne kadar bağırsam da kimseye sesimi duyuramadım. Ön kapıdan çıkılamayınca herkes orta kapıya yığıldı. O sırada bir kişi kapıyı tekmeleyip duruyordu açılması için, kapının üzerindeki kırmızı valfi çekmesi gerektiğini ne kadar bağırdıysam da duyurmayı başaramadım. En sonunda uzanıp valfi çekmeyi başardım ve kapılar açıldı. Dışarıya da zaten ilk ben çıktım."

"Valfi çekmemiş olsaydım ölmüş olacaktık"

Şoförün araçtan en son indiğini belirten Emre Keskin, dışarı çıktıktan sonra 20 metre kadar uzaklaştığını ve insanları da araçtan uzak durmaları konusunda uyardığını ifade etti. Araçtan çıkmalarının 15-20 saniye kadar sürdüğünü ve dışarı çıktıkları anda alevlerin bir anda tüm aracı sardığını vurgulayan Keskin, "Eğer ben o valfi çekmemiş olsaydım, hepimiz ölmüş olacaktık." dedi. Keskin, soğukkanlı davranarak kendisiyle birlikte birçok kişinin hayatını kurtardığını sözlerine ekledi.

Araç kısa sürede hurdaya dönmüştü

Avcılar’dan Söğütlüçeşme’ye giden metrobüste, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu durağına yaklaşık 100 metre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başlamış, araçtakiler kısa sürede tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında kullanılamaz hale gelen metrobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Garajı’na çekilmişti.

AA