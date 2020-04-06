Türkiye Metrobüste 2 hasta çocukla hareketli dakikalar

Metrobüste 2 hasta çocukla hareketli dakikalar

Türkiye

Metrobüste 2 hasta çocukla hareketli dakikalar

İstanbul Avcılar'da rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek isteyen 2 anne metrobüse alınmayınca, hasta çocuklar durağa çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü.

06 Nisan 2020, Pazartesi 12:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da rahatsızlanan çocuklarını hastaneye götürmek üzere metrobüse binmek isteyen 2 anne, görevliler tarafından alınmadı. Hasta çocukları metrobüs durağına çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü.

Corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Hastaneye gitmek için anneleriyle Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'na gelen 2 çocuk güvenlik görevlileri tarafından metrobüse alınmadı.

Görevliler 112 ekiplerini arayarak metrobüs durağına sağlık ekibi çağırdı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ailelere yardımcı oldu. Ambulans ile hasta çocuklar hastanelere götürüldü.

İHA


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