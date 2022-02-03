Türkiye Metrobüste bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı...

Metrobüste bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı...

Türkiye

Metrobüste bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı...

Metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada bir yolcu iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

03 Şubat 2022, Perşembe 10:55 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi. Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor. 


DHA


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