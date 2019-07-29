Metrobüste iğrenç olay! Çığlık atarak elinden kurtuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mide bulandıran cinsel taciz olayı şöyle anlatıldı: 20 yaşındaki A.B. isimli genç kız 30 Mayıs günü metrobüse bindi. Yolculuk esnasında 35 yaşındaki şüpheli Kenan T. de müştekinin arkasına geçerek cinsel tacizde bulundu. Bu sırada pantolonu ıslanan şüpheli Kenan T.'yi daha önce de rahatsız ettiği S.A. fark etti ve bağırmaya başladı.

Bu durum üzerine müşteki A.B. arkasını dönerek şüpheliyi gördü ve Kenan T.'nin ön kısmının ıslandığını fark etti. Olayın büyümesi ardından güvenlik görevlilerince şüpheli gözaltına alındı. A.B. olay ardından Kenan T.'den şikayetçi oldu.

SKANDAL SAVUNMA

Kenan T. alınan savunmasında, metrobüs içerisindeki kalabalıkta sürtünme etkisi ile gayri ihtiyarı ereksiyon yaşadığını, ön kısmına idrarını kaçırdığını, suçlamayı kabul etmediğini ileri sürdü. Tanık S.A. ise alınan beyanlarında olayı doğruladı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı 'Cinsel Saldırı' ve 'Hayasızca Hareketler' suçlarını işlediğini belirterek hapis cezası talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda İstanbul Avcılar'da buna benzer bir durum meydana gelmişti. Metrobüste bir kadını taciz eden Fatih Ö. isimli şahıs gözaltına alınmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (Sabah)