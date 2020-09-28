Metrobüste maske takmadığı yetmedi, püfür püfür sigara içti
Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüste bir yolcu, maske takmaması yetmemiş gibi etrafındakilere aldırmadan ayaklarını karşı koltuğa koydu ve sigara içti. 'Bu kadarına da pes'dedirten anlar kameraya yansıdı.
28 Eylül 2020, Pazartesi 11:04 Son Güncelleme:
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Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi.
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti. Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.
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